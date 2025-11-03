Piccole violiniste crescono: a Venezia brilla la stella di una giovanissima di Nichelino

Si è conclusa nei giorni scorsi a Venezia il concorso internazionale di violino organizzato da Athenamuse con una dedica speciale al maestro Paolo Borciani cui è dedicato il premio principale della competizione.

Concorrenti da tutto il mondo

I concorrenti provenienti da tutto il mondo sono stati inizialmente selezionati attraverso la visione di performance live per poi incontrarsi a Venezia presso il teatro Groggia per la prova finale. I vincitori dei primi premi sono stati protagonisti del concerto di premiazione accompagnati da professori dell’orchestra del teatro La Febice sul palco del magnifico teatro Malibran davanti a autorità e pubblico caloroso.

Brilla la giovane nichelinese

Nella categoria dei più giovani ha brillato la giovane nichelinese Diana Mingolla, che ad appena 8 anni ha ottenuto il primo premio della giuria presieduta dal grande maestro Ilya Gruber. Ancora un eccellente risultato per Diana che continua un bellissimo percorso guidata da Anna Paraschiv e Diego Mingolla.