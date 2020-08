Nichelino, "Cinema sotto le stelle" da stasera si sposta nei giardini del centro Grosa

Dalla serata di oggi, martedì 11 agosto, l'appuntamento di "Cinema sotto le stelle" a Nichelino si sposta da piazza Pertini, che ha opsitato le prime quattro proiezioni, ai giardini del centro Grosa, in via Galimberti.

L'appuntamento odierno, alle ore 21.30, è con "Ma cosa ti dice il cervello", la divertente commedia con protagonista Paola Cortellesi. Per chi vuole prendere posto sena problemi, il consiglio è di arrivare in anticipo, rispetto all'inizio della proiezione.

Si potrà entrare fino ad esaurimento posti (potranno essere ospitate non più di 200 persone), indossando la mascherina. Il programma del cinema all’aperto andrà avanti fino al 21 di agosto, per venire incontro alle esigenze di chi è rimasto in città, cercando di accontentare sia i gusti dei grandi che le esigenze dei bambini (il 7 agosto era stato proposto 'Pets 2 vita da animali').

"In questa estate post lockdown abbiamo voluto offrire la possibilità ai nichelinesi che non partono per le vacanze estive, di uscire di casa e di godersi un buon film in maniera gratuita", hanno spiegato il sindaco Giampiero Tolardo e l'assessore ai Grandi Eventi Giorgia Ruggiero.