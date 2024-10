I pompieri festeggiano il loro bicentenario insieme allo storico Alessandro Barbero [FOTO]

Nella splendida cornice della Sala Rossa del Municipio, i pompieri hanno festeggiato i 200 anni dalla fondazione della “Compagnia Operai Guardie a Fuoco della Città di Torino”, corpo istituito il 22 ottobre del 1824 dal Re di Sardegna Carlo Felice. Grippo: "Ruolo fondamentale per la comunità"

"Sappiamo che fin da subito l'istituzione dei vigili del fuoco ha avuto un importante impatto sulla comunità – ha spiegato la presidente del Consiglio comunale Maria Grazia Grippo – Dai Vigili del fuoco abbiamo imparato cosa vuol dire la parola prevenzione, e lo abbiamo fatto quando ricordammo la tragedia del cinema statuto. Per poter capire il presente e costruire il futuro è fondamentale imparare il passato".

"Il corpo dei Vigili del fuoco è sempre disponibile alla collaborazione, soprattutto in un momento storico in cui assistiamo al cambiamento climatico e a calamità naturali sempre più presenti – ha spiegato il vicesindaco di Torino Michela Favaro – Nel corso degli anni ci eravamo resi conto che mancava un presidio fisso nella zona del centro. Oggi sono contenta di annunciare che, in giunta, sia passata la delibera in cui viene individuato lo stabile di corso Moncalieri come luogo per un ulteriore distaccamento". La presenza di associazioni e autorità

I festeggiamenti sono stati partecipati dal comando provinciale, nazionale e regionale dei pompieri ma anche da numerose associazioni, tra cui l'Associazione Nazionale Vigili del Fuoco Sezione di Torino e l'Associazione per la Storia dei Vigili del Fuoco. Inoltre è stata fondamentale la collaborazione dell’Archivio Storico per il materiale fotografico e multimediale, oggi visibile al pubblico, anche se in una sua piccola porzione, all'interno di una piccola mostra allestita nel cortile del Palazzo di Città.

"Oggi è un'occasione per rendere omaggio a quanti si sono spesi in 200 anni di storia – ha dichiarato il Capo del corpo nazionale dei Vigili del fuoco, l'ing. Carlo Dall'Oppio – Siamo partiti da lontano con soli volontari nel 1824, anno dopo anno i potenziamenti portati sono stati tanti e di notevole impatto. Da allora numerosi passaggi sono stati fatti, fin ad arrivare all'integrazione con gli altri corpi nazionali, diventando così i vigili del fuoco".

"Per me è un giorno emozionante, perché oltre a festeggiare il bicentenario siamo riusciti ad ottenere un distaccamento anche nel centro della città – ha spiegato il Comandante provinciale dei Vigili del fuoco Vincenzo Bernardo – Quest'anno abbiamo iniziato i festeggiamenti il 28 settembre in piazza Castello, per noi è sempre stato fondamentale andare incontro ai cittadini, per questo intendiamo continuare la nostra festa in altre piazze del centro città". La lectio magistralis del professor Barbero

Per l'occasione ha partecipato ai festeggiamenti anche il noto professore e storico Alessandro Barbero, il quale ha tenuto una lectio magistralis nel Municipio di Torino ripercorrendo due secoli di storia dei vigili del fuoco: dal racconto delle prime pompe ad acqua inventate dai greci, fino all'istituzione del 1824.

"Essere qui oggi per rievocare un po' di storia è una grande emozione, soprattutto per chi come me fa lo storico. La vicenda torinese ha anche alcuni primati nella storia della lotta alle fiamme, come la creazione delle prime scale per accedere ai piani superiori degli edifici – ha raccontato Barbero – Ripercorrendo il passato si scopre che il nome dei vigili del fuoco ha un'origine dotta, proviene infatti dalla Roma di Augusto in particolare dai vigiles, figure destinate a combattere gli incendi e volute dallo stesso imperatore". Una corona di alloro di fronte alla targa commemorativa