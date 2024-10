Atletica e fumetto si incontrano alla Sisport con tre ospiti speciali: Daisy Osakue, Sveva Gerevrini e Stefano Sottile

Sport e fumetto rappresentano un connubio in grado di attirare e coinvolgere bambini e ragazzi. Aggiungiamo tre ospiti speciali e il gioco è fatto. Sabato 26 ottobre dalle 15 alle 17, presso il centro Sisport di via Pier Domenico Olivero 40 a Torino, è in programma la prima tappa dell'evento “Athleticon – Il fumetto dell'atletica”, che avrà per protagonisti gli atleti olimpici di Parigi 2024 Sveva Gerevrini, Daisy Osakue e Stefano Sottile.

L'evento e il fumetto Athleticon

L'occasione è quella di promuovere il fumetto “Athleticon”, ideato da Gerevrini e dal ceo di Web Athletics Matteo Penna e avente come protagonista la stessa primatista italiana di pentathlon ed eptathlon: “Torino - ha sottolineato la prima – è una città molto importante perché qui mi sono arruolata nei carabinieri e qui ho lavorato con Special Olympics. L'evento di sabato è un'occasione unica per ispirare la prossima generazione di atleti e per dimostrare che sport e creatività sono un potente strumento di inclusione e crescita personale”.

Con lei su carta c'è anche la discobola Osakue: “Sisport - ha aggiunto – mi ha scoperta e cresciuta, continuando ad accompagnarmi in tutte le tappe sportive e non solo. Condividere con i più piccoli l'amore per lo sport in un luogo che mi ha insegnato tanto mi riempie il cuore di gioia: spero davvero che questa iniziative possa creare una sinegria positiva tra sport e famiglie”. A loro si aggiungerà Sottile, reduce dallo straordinario 4° posto ai Giochi.

Le attività e le informazioni

L'evento è dedicato principalmente a bambini e ragazzi, che nel corso della giornata avranno la possibilità di partecipare a diverse attività interattive con l'obiettivo di avvicinarli all'atletica: tra queste, mini sessioni di allenamento insieme a Gerevrini e Osakue, prove pratiche di corsa, salti e lanci con tecnici specializzati, acquisto e firmacopie del fumetto, presentazione del gioco da tavola Athletic Soul per scoprire l'atletica giocando e dimostrazioni di flystep, gara virtuale di salto da fermo grazie alla tecnologia di misurazione ottica.

Di seguito, qualche informazione tecnica: la partecipazione all'evento, che si svolgerà anche in caso di pioggia, è gratuita previa iscrizione a questo link: https://athleticon.it/registrazione-evento. Per informazioni è possibile contattare la Sisport al numero 0110068611 o all'indirizzo e-mail sisport@stellantis.com.