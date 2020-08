TFF rende omaggio a Franca Valeri con il documentario di Steve Della Casa in anteprima mondiale

Il 38° Torino Film Festival, in programma da 20 al 28 novembre 2020, renderà omaggio a Franca Valeri, scomparsa il 9 agosto all'età di cent'anni, proponendo l’anteprima mondiale di Zona Franca, un inedito ritratto della “signora dello spettacolo” realizzato da Rai Teche e firmato da Steve Della Casa.

Attingendo al prezioso archivio di performance artistiche conservato dalla Rai (che si conferma anche per quest'anno main partner della kermesse), l'opera regala una visione a tutto tondo di una delle attrici che hanno segnato la storia del teatro e della televisione, grazie alla sua arguzia, alla sua ironia e ai suoi personaggi iconici, offrendo uno spaccato della società dell’Italia del dopoguerra.

“Franca Valeri è stata un talento assoluto della recitazione e dell'arte teatrale. A lei la Rai deve un lascito di straordinarie performance artistiche che hanno creato, dalla radio alla tv, un nuovo linguaggio della comicità femminile - dichiara Maria Pia Ammirati, direttore di Rai Teche -. A lei devono molto anche le attrici e le donne in generale perché ha insegnato, attraverso la creazione di tipi umani e di stereotipi che la forma più alta di conoscenza è proprio l'ironia”.

“È un doppio onore poter ricordare un'attrice straordinaria e al tempo stesso poterlo fare utilizzando quel fantastico tesoro che sono le Teche Rai - sottolinea Steve Della Casa -. Franca Valeri in tutta la sua carriera è stata sempre protagonista, in radio e in televisione, di partecipazioni sorprendenti che hanno profondamente segnato il concetto stesso di spettacolo nella seconda metà del Novecento".

“Il lavoro - aggiunge Stefano Francia di Celle, direttore del TFF - restituirà la magnifica verve artistica e umana di Franca Valeri utilizzando anche le potenzialità creative dei tesori contenuti negli archivi della Rai, rivitalizzati grazie a lungimiranti progetti di digitalizzazione, restauro e diffusione culturale”.

“Un appuntamento importante - conclude Domenico De Gaetano, direttore del Museo Nazionale del Cinema - che si inserisce nell’anno del ventennale del Museo Nazionale del Cinema e di Film Commission Torino Piemonte e che la Città di Torino ha deciso di dedicare al cinema”.