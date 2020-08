Ottimizza il tuo e-commerce con lo sviluppo PWA Magento 2 di ITTweb e l’ecosistema integrato Magesquared

I vantaggi di una software house Magento 2 con soluzioni tailor-made per e-commerce

Unire i vantaggi di un sito web a quelli di un’app nativa in un solo strumento, che offra un’esperienza di navigazione veloce e coinvolgente. Come farlo? Con lo sviluppo PWA Magento 2 di ITTweb, la software house che da anni innova il settore con soluzioni per e-commerce all’avanguardia e personalizzate.

Tra queste c’è appunto lo sviluppo PWA Magento 2 con Vue Storefront, il principale framework open source per negozi digitali PWA. Perché sceglierlo? Ottimizza l’esperienza mobile del sito web grazie a responsive design e incremento delle prestazioni.

La PWA assicura ulteriori vantaggi, come il funzionamento offline e l’assenza di tempi di inattività del sito, ma anche la sua reattività e la possibilità di installare l’app senza ricorrere al marketplace. Non solo. Grazie al contributo di Vue Storefront, lo shop digitale può essere collegato a vari sistemi (come ad esempio PIM, ERP e CRM) sfruttando le API.

I servizi di ITTweb per potenziare il tuo business online

Lo sviluppo PWA Magento 2 è solo una delle tante proposte di ITTweb. La profonda conoscenza offerta dalla software house in merito a Magento è completa, riguardando l’ambito B2B e B2C. Grazie all’esperienza di system integrator del team di lavoro, la società può gestire progetti del tutto integrati con gestionali (ERP), CRM, motore di ricerca prodotti e PIM.

I punti di forza del servizio riguardano tre aspetti chiave: sicurezza, stabilità e scalabilità. Viene presentato infatti un supporto sull’infrastruttura ogni giorno, 24 ore su 24. L’e-commerce del cliente è soggetto a un costante monitoraggio, sfruttando Web application firewall e Anti-Bruteforce, protezione firewall, scansione dei malware, IDS.

Uno degli ultimi successi di ITTweb è la creazione di Magesquared, l’ecosistema per e-commerce che integra in modo coerente e scalabile CRM, ERP, PIM e qualsiasi altro sistema di terze parti. Si avvale delle migliori tecnologie (tra cui Pimcore, Vue Storefront e vtenext) e assicura performance mai viste, con un percorso tailor-made studiato per raggiungere l’obiettivo nel minor tempo possibile.

Sono frutto del costante impegno in innovazione della software house anche cVetta e AccelaSearch, i due software per la ricerca intelligente implementati nell’ecosistema Magesquared.

Noto a livello internazionale, cVetta è il motore di ricerca evoluto per e-commerce con funzionalità di tolleranza agli errori, gestione dei sinonimi, stop words, “sfaccettatura” dei risultati e altro ancora. Uno strumento che da anni supporta la crescita degli e-commerce e di cui AccelaSearch è l’evoluzione. È il motore di ricerca enterprise, concepito mobile first, che permette all’utente di acquistare direttamente dai risultati di ricerca. Facilissimo da integrare nel CMS, grazie alle API, dispone anche di ricerca vocale integrata.