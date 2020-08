Allerta gialla per temporali stasera e domani su Torino e provincia

Una bassa pressione atlantica dalla Francia si avvicina progressivamente alle Alpi occidentali e porta aria fredda in quota da ovest sul Piemonte. Questo provoca un aumento dell’instabilità, con rovesci e temporali sparsi a partire dal settore sudoccidentale già in queste prime ore della serata.

Saranno possibili fenomeni localmente forti, associati a grandine e raffiche di vento, dapprima sul torinese e, successivamente nel corso della notte, sul resto della regione, in particolare sul settore a nord del Po.

La saccatura atlantica continuerà ad interessarci anche nella giornata di domani, lunedì 17 agosto, con rovesci e temporali sparsi e intermittenti lungo la giornata: i fenomeni più intensi interesseranno il Piemonte settentrionale tra la notte e il primo mattino di domani, e si sposteranno, con carattere più isolato, sul basso Piemonte nel pomeriggio.

Instabilità in attenuazione con ampie schiarite da martedì. Le temperature in calo oggi pomeriggio e domani, si rialzeranno a partire da martedì. Alla luce di questa situazione, Arpa Piemonte prevede una situazione di allerta gialla per temporali.