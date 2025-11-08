Diabolik, Spider Man, ma anche Led Zeppelin e De Gregori: appuntamento con le Fiere del Disco e del Fumetto

Il 2025 delle Fiere del Disco e del Fumetto termina, come ormai di consueto, con una “special edition” congiunta delle due manifestazioni. La Fiera del Disco e la Fiera del Fumetto hanno ormai una storia più che ventennale: nate nel 2002, sono presto diventate un punto di riferimento - non solo cittadino o regionale - nei rispettivi settori; il tutto senza mai abbandonare la loro storica location: il mercato coperto di Piazza Madama Cristina.

Appuntamento in piazza Madama Cristina

Anche quella di una edizione congiunta delle due fiere nel mese di novembre è diventata da qualche anno una piacevole consuetudine, richiesta a gran voce dagli appassionati tanto da convincere gli organizzatori LUCAS e Kolosseo a riproporre ogni anno l’evento, che di fatto apre le danze sulla stagione delle grandi fiere dedicate al Vinile e ai Comics.

Domani, domenica 9 novembre, la Fiera del Disco e la Fiera del Fumetto tornano dunque in una straordinaria edizione congiunta in Piazza Madama Cristina dalle 9 alle 18. Circa 60 espositori da tutta Italia porteranno infatti a Torino tutto il meglio della musica e dei comics degli ultimi 100 anni.

Dai Led Zeppelin a Miles Davis

La parte musicale offre agli appassionati pezzi particolarmente interessanti tra cui una stampa giapponese di “Led Zeppelin II”, con poster e obi (nel gergo dei collezionisti di vinili, l’obi è la fascia posta sugli LP di stampa giapponese che riporta in ideogrammi il titolo dell’album, il suo autore ed eventualmente i partecipanti alla registrazione. La presenza o l’assenza di questo particolare possono influire in maniera considerevole sulla valutazione dell’LP di cui fa parte). Gli appassionati di jazz troveranno i dischi più belli della “Blue Note Records” con rarissime e quotate stampe originali, tra le quali quella di Miles Davis Volume 1.

Tra le particolarità presenti anche le fotobuste originali (seti di immagini che venivano usate per promuovere dischi o film): da segnalare quelle dedicate al film-documentario del 1970 su Woodstock, quelle dedicate al film concerto del tour di Banana Republic con Dalla-De Gregori e quelle dedicate a Easy Rider. Ma ovviamente, a parte i pezzi da collezione, ci sarà musica (vinili, CD, fanzine, biografie di musicisti, ecc.) per tutti i gusti e per tutte le tasche.

Da Diabolik a Topolino all'Uomo Ragno

Gli appassionati del Fumetto troveranno invece, oltre ad uno stand dedicato a Diabolik, il numero 1 dell’Uomo Ragno, prima pubblicazione in Italia datata 1970 ad opera dell’Editoriale Corno. Spazio anche alle migliori graphic novel e alle opere dei grandi autori del fumetto.

Da segnalare, poi, i primi numeri di Topolino in libretto, risalenti agli anni ’40.

Da non perdere infine l’ampia sezione dedicata a magliette, modellini, action figure, gadget, tavole originali. Graphic novels, manga, il grande fumetto italiano, i classici di Walt Disney, Diabolik, Tex, Dylan Dog e i fumetti della Bonelli, figurine da collezione, le migliori case editrici indipendenti, pezzi storici: il tutto sia per collezionisti molto esigenti che per semplici appassionati e curiosi.