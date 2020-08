Nella Conca di Bardonecchia tutto esaurito a Ferragosto

Ieri le favorevoli condizioni atmosferiche hanno fortemente invogliato a trascorrere il Ferragosto nella Conca di Bardonecchia raggiunta in automobile, motocicletta, in bicicletta tradizionale, a pedalata assistita o in treno, da moltissime persone, alla ricerca di allegria, spensieratezza e serenità da condividere

A residenti, villeggianti, turisti stanziali, italiani e stranieri, presenti nel capoluogo e nelle varie borgate, si sono uniti gli escursionisti, vacanzieri per un giorno, occasionali frequentatori di “Bardo”, più che mai “quartiere alto di Torino” e provincia, provenienti da diverse Regioni italiane e dalla vicina Francia. Una pacifica invasione, regolamentata e controllata grazie all’opera delle Forze dell’Ordine, con positive ricadute economiche su tutto il pur vasto territorio. Arduo, trovar posto, senza tempestiva prenotazione, nei ristoranti, nelle pizzerie, nelle tavole calde e trovar libere aree pic-nic e spazi non attrezzati dove apparecchiare.

Molti, dopo l’aperitivo di gruppo, hanno così optato per un più comodo pranzo conviviale a casa di parenti, amici e conoscenti. L’apertura della telecabina dello Jafferau, prolungata sino alla fine della prossima settimana, ha facilitato la salita in alta quota per ammirare un panorama unico. L’intera area di Campo Smith si è trasformata in un enorme spazio dove abbronzarsi comodamente sdraiati sulle sdraio o lasciarsi pendere dalla voglia di avventura, sfruttando a pieno le diverse e variegate opportunità ludiche e sportive predisposte per piccoli e grandi.

Il caldo sole ha favorito la scoperta delle frazioni montane, animate da numerosi eventi.

Per smaltire a pieno il pranzo di Ferragosto in molti hanno scelto passare il tardo pomeriggio strusciando, lungo via Medail, isola pedonale graziosamente tappezzata dai gazebo di bar e ristoranti e da moltissime bandierine bianche e rosse, colori ufficiali del Comune di Bardonecchia. Immancabile e storica passeggiata lungo l’arteria principale del capoluogo, resa ancor più piacevole grazie ad alcuni musicisti di strada e a due differenti concerti organizzati dal Comune di Bardonecchia e messi in scena, nell’ambito del cartellone Scena 1312, da Estemporanea, compagnia musicale torinese.

Il Bellato/Pettigiani Acustic Duo, ha suonato musica ritmica della Body Percussion nello spazio antistante piazzetta Bruno Caccia, tra avventori del bar e ammirati passanti e contemporaneamente nella distante piazzetta Medail il complesso strumentale e vocale “Progetto Fly Blue’s- Zucchero Tribute Ban”, ha coinvolto molto attivamente il folto pubblico cantando, note canzoni di Adelmo "Sugar" Fornaciari, grande bluesman italiano, voce principale Guido Rota, cantante con barba , capelli lunghi , voce e look alla “Sugar”, che come Maurizio Pettigiani ha trascorso buona parte della sua gioventù a Bardonecchia.