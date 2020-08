Vuoi ospitare un socially distant party? Alcuni consigli utili di cui hai sicuramente bisogno

Con le restrizioni che si stanno allentando in tutto il paese, molte persone si stanno organizzando per allestire barbecue e picnic all’aperto; un’idea accattivante che permette di riconnettersi con gli amici e i familiari. Ma è possibile svolgere queste attività in modo responsabile? Sì, dicono gli esperti, con le adeguate precauzioni, è possibile trascorrere del tempo con i propri cari rimanendo al sicuro e, allo stesso tempo, divertirsi. Le belle giornate estive, un prato oppure il giardino di casa sono lo scenario perfetto per queste attività. Basta restare rinchiusi in casa, anche se di tanto in tanto si potrà stare sdraiati sul divano davanti la televisione oppure al computer per seguire le migliori offerte di bonus casinò in Italia . È giunto il momento di prendere un po’ di aria fresca, di godere della natura rigogliosa in compagnia degli amici, preparando per loro un socially distant party che è possibile svolgere anche in questo delicato momento di distanziamento sociale.

Come è meglio comportarsi?

Secondo le ultime raccomandazioni da parte del Governo Italiano - Presidenza del Consiglio dei Ministri sulle norme sul distanziamento interpersonale , Il divieto di assembramento è ancora in vigore, allo stesso modo sono valide le norme sul distanziamento interpersonale e le attenzioni igienico sanitarie utili per prevenire i contagi. Mantenendo il distanziamento sociale di almeno un metro è possibile organizzare feste all’aperto con amici e parenti, invitando un numero di partecipanti non troppo elevato così da evitare assembramenti. Di fondamentale importanza è che vengano rispettate le condizioni richieste dal governo e, in caso ci si trovi in uno spazio ristretto sia al chiuso come all’aperto, che venga indossata la mascherina se la distanza a disposizione è inferiore al metro di sicurezza richiesto.





Alcuni consigli utili per una festa perfetta

Per organizzare una festa sicura, è fondamentale mettere in atto alcune linee guida per il distanziamento sociale prima di spedire gli inviti. Fornire ai tuoi ospiti tutte le informazioni in anticipo direttamente sull'invito, permetterà a tutti di tenere a mente le principali regole già in uso. Se state invitando persone nella vostra casa o nel vostro giardino, è sempre meglio assicurarsi che siano altrettanto attente come voi alla sicurezza, che indossino le mascherine e che si lavino spesso le mani. Prepara e metti a disposizione delle mascherine nuove, può sempre capitare che qualcuno dimentichi la propria, oppure che si sporchi durante il party e diventi inutilizzabile. Ricorda che i membri dello stesso nucleo famigliare possono sedere e stare vicini tra loro. Per il resto degli invitati, fai trovare al loro arrivo sedute già distanziate ad almeno 2 metri ciascuna. Anche se è molto tempo che non vedi amici e partenti, al loro arrivo ricordati di evitare saluti come l’abbraccio di benvenuto; riduci i contatti il più possibile, usa il gomito o qualche altra forma simpatica di saluto verbale ma sempre a distanza. Destina un bagno o un’area ideona per il lavaggio della mani, indicando a tutti i presenti dove essa si trovi; inoltre ti consigliamo di utilizzare fazzoletti monouso invece di un asciugamano comune per la mani. Una soluzione ideale è posizionare dei disinfettanti per la mani in prossimità dei tavoli apparecchiati. Designa una sola persona per servire il cibo, soprattutto se ci sono torte o portate che devono essere divise in porzioni. Se non sai quale dolce preparare, prova l’ AnguriaCake ; una ricetta deliziosa, ideale per mangiare frutta di stagione, leggera e semplice da preparare per affrontare la prova costume al meglio. Se possibile, metti a disposizione degli invitati condimenti e spezie in porzioni monouso.

In conclusione, cerca di adoperarti affinché il tuo party venga al meglio rispettando e facendo rispettare, tutte le raccomandazioni igienico-sanitarie per la prevenzione del contagio richieste dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Nell’ottica che presto tutto rientri nella normalità, al momento è meglio seguire con scrupolo queste norme per continuare a condividere con amici e parenti del tempo insieme.