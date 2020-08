A Giaveno visite per il progetto "L'essenziale è Barocco"

Le iniziative sono state ideate e si svolgono in collaborazione con la Città di Giaveno, Ufficio Comunicazione e Progetti.

La Chiesa dei Batù - Oratorio del Santissimo Nome di Gesù si trova all'imbocco di via Umberto I, la Chiesa di San Rocco in piazza San Rocco, parte alta del Centro Storico.

La costruzione della Chiesa del Gesù, nota come Chiesa dei Batù - Oratorio del Santissimo Nome di Gesù (cioè del Flagellanti) risale al 1576, anno in cui la Confraternita omonima ottenne l’autorizzazione ad edificare una propria Cappella. La Chiesa costituisce uno dei più antichi monumenti religiosi di Giaveno; in essa, alle severe linee classiche di impianto dell’edificio si sovrappongono quelle più fantasiose dell’ornato di stile barocco.

La Chiesa è gestita dall’Associazione Circolo Ricreativo Culturale ospita una stagione di concerti ed iniziative culturali. Sarò aperta per queste date dedicate al Barocco.

La Chiesa di San Rocco venne edificata probabilmente nel 1646 a seguito di un voto del Consiglio Comunale a seguito dell’epidemia di peste del 1630 e a seguito dell’interessamento del Cardinal Maurizio di Savoia che trascorreva periodi di villeggiatura a Giaveno. Al suo interno conserva opere del pittore Alessandro Trono, figura di spicco della pittura piemontese del Settecento e un dipinto monocromo raffigurante San Rocco insieme a San Sebastiano e San Carlo Borromeo.