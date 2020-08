Torino-Caselle, riaperta la carreggiata in direzione Caselle

+++AGGIORNAMENTO+++ Riaperta al traffico la carreggiata per Caselle sul raccordo 10 “Torino-Caselle”.

A causa di un incidente autonomo al km 7,700 del raccordo autostradale 10 “Torino-Caselle”, la carreggiata in direzione Caselle era stata provvisoriamente chiusa al traffico tra gli svincoli n. 3/SP460 e n. 4/Caselle-Leinì.

Il traffico per Caselle era stato temporaneamente deviato in uscita sulla rete locale allo svincolo n. 3/SP460.

Sul posto è intervenuto l’elisoccorso e sono presenti le squadre Anas e le Forze dell’Ordine per l’accertamento della dinamica, la regolazione della viabilità e per ripristinare la circolazione in piena sicurezza in tempi brevi. Coinvolti due veicoli.