Magliano (Moderati) rilancia l'allarme Tundo: "Ancora disservizi e ritardi nel pagamento degli stipendi"

Silvio Magliano, Capogruppo dei Moderati in Consiglio comunale a Torino, rilancia l'allarme Tundo: "Tra ritardi nel pagamento degli stipendi, TFR non erogati e disservizi (che mi sono stati segnalati da diversi utenti) si va verso la conclusione di un'estate caldissima".

"Tante le "spie" che si stanno accendendo, descrivendo una situazione già critica", aggiunge l'esponente dei Moderati a proposito del servizio di trasporto disabili. "Ma ancora di più mi preoccupa la situazione in prospettiva, a pochi giorni dall'inizio dell'anno scolastico. La situazione penalizza tutti: gli utenti, i loro familiari, i dipendenti e i subappaltatori. Non siamo giunti a questo punto per caso, ma alla luce di un bando, quello di fine 2018, costruito "addosso" a Tundo, come un abito di sartoria".

"Nel frattempo, la Giunta non muove un dito: ci aspettano altri mesi di fuoco. La mia battaglia in Consiglio Comunale prosegue", conclude Magliano.