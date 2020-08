Con Regis Epic0 "muoversi nel futuro" sarà più easy

I veicoli elettrici rappresentano un'interessante soluzione alternativa per ridurre l'inquinamento locale e le potenziali emissioni di gas serra. Tanto più se sono ampiamente utilizzati per il trasporto di merci in ambito cittadino, al fine di attutire l'impatto ambientale. La mobilità elettrica è un'evoluzione tecnica e ambientale che si contrappone al mondo tradizionale del trasporto e come tale è necessaria e utile.

Una delle aziende che ha maggiormente creduto in questa svolta è stata la Mecaprom Technologies Corporation, azienda italiana nata nel 2004, leader nella progettazione, sviluppo e realizzazione di sistemi powertrain che ha dato vita a Mecaprom Motors srl (start – up con sede legale in provincia di Biella e operativa da febbraio 2019) che si inserisce in un piano strategico più ampio facente capo alla famiglia Regis – sin dagli anni sessanta attiva anch'essa nello sviluppo di sistemi powertrain. Regis, ha deciso di inserirsi nel mercato della mobilità sostenibile nell'ambito urbano, grazie ad un veicolo compatto elettrico, Epic0, classificato come quadriciclo pesante nella versione commerciale con omologazione L7 e CU.