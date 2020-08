"Sanità privata del contratto", dipendenti in piazza anche a Torino lunedì 31

"Sanità Privata del contratto", in piazza in tutto il paese: nuova tappa della mobilitazione per il rinnovo del contratto della Sanità Privata.

Al centro della vertenza la mancata ratifica, dopo la preintesa raggiunta lo scorso 10 giugno, di un contratto atteso da 14 anni e che interessa circa

100 mila lavoratrici e lavoratori. Prossimo appuntamento: lunedì 31 agosto dove si terranno assemblee e presidi presso le strutture Aris e Aiop. In vista lo sciopero nazionale.

A Torino, lunedì 31 agosto, si terranno due presidi: strutture ARIS

ore 9.30/11 presso ospedale Cottolengo; strutture AIOP ore 11.30/13.00 presso clinica Fornaca.