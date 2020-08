Basket, Paolo Manavella nuovo preparatore fisico di Moncalieri

Paolo Manavella è il nuovo preparatore fisico del settore regionale di basket Moncalieri.

Laureato in Scienze Motorie e laureando Magistrale in “Tecniche avanzate dello sport e dell'allenamento”, nonostante la giovane età ha già diverse esperienze come personal trainer in palestra e in campo con la Cestistica Pinerolo ’87. “Siamo contenti di aggiungere Paolo al nostro staff - commenta Francesco Mosso, dirigente responsabile del settore regionale - E’ un rinforzo di qualità per un settore in espansione costante, che anno dopo anno ci sta regalando tante soddisfazioni”. A Moncalieri seguirà da vicino le squadre del settore Elite e Regionale.

“Sono curioso di iniziare questo percorso con un gruppo di giovanissimi, è il gruppo più piccolo d'età con la quale abbia mai avuto a che fare, e non vedo l'ora di mettere in pratica ciò che ho imparato sia a scuola che al corso preparatori”, sono state le prime parole in gialloblù di Manavella.