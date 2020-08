Banca Alpi Marittime apre a Centallo la sua 22esima filiale

Aprirà mercoledì 16 settembre, a Centallo, la 22° filiale di Banca Alpi Marittime, l’Istituto di Credito Cooperativo con sede a Carrù, oggi parte del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea.

Ad accogliere i soci e i clienti all'interno della nuova filiale, che ha sede nel centro di Centallo, in piazza Vittorio Emanuele 7 una squadra di professionisti, coordinati dal direttore Gianluca Mandrile, capaci di offrire la solida esperienza dell’Istituto nel settore del credito e finanziario. La filiale sarà anche dotata di un servizio di cassa continua, un servizio accessorio che la Banca mette a disposizione dei correntisti per permettere loro di consegnare, anche al di fuori dei normali orari di sportello, contanti e assegni che saranno accreditati in conto corrente.

Centallo, si aggiunge all'ormai vasto territorio servito da Banca Alpi Marittime, a consolidamento della propria posizione di banca del territorio e di riferimento bancario per famiglie e imprese del cuneese, con un totale di 101 Comuni coperti di cui 95 a livello Piemontese e 6 in Liguria.

«L’avvio delle attività su Centallo – ha affermato il Presidente di Banca Alpi Marittime, Gianni Cappa – costituisce non soltanto un’espansione verso un’area geografica per noi strategica, ma vuole anche essere una risposta concreta alle istanze del territorio. Ci auguriamo di avere presto occasione di entrare in contatto con il tessuto associativo locale, oltre che con le famiglie e le imprese, per instaurare un rapporto di collaborazione e dare così concretezza ai valori sociali e cooperativi che da sempre orientano la nostra attività».

«Forti della solidità del nostro patrimonio – afferma il Direttore Generale, Piero Biagi - e della qualità del nostro credito, abbiamo la capacità di proporci come un’alternativa di valore. Siamo un Istituto improntato al dialogo, dove la relazione con le persone resta al centro dei nostri interessi».

Per contattare la filiale è possibile scrivere a centallo@bancaalpimarittime.it o chiamare il numero 0171.301.675.