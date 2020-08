Auto vs bici, Lo Russo critica Appendino: "Stop al tifo da stadio, toni fuori luogo"

Chi la pensa così è Stefano Lo Russo , capogruppo del Partito Democratico, che ha bollato come "fuori luogo i toni delle esternazioni" della sindaca. Le dichiarazioni di Appendino non sono state particolarmente apprezzate dall'esponente dem: " Credo che i toni delle esternazioni di Appendino contro gli automobilisti siano davvero fuori luogo. La sicurezza stradale passa dal rispetto del codice della strada da parte di tutti e da interventi infrastrutturali che mettano in sicurezza i diversi utenti ".

"Il continuare a mettere in contrapposizione i diversi utenti della strada come se si fosse allo stadio trasformando il dibattito in tifo come sta facendo la Sindaca non solo non serve alla Città ma esaspera inutilmente gli animi e di certo non aumenta la sicurezza stradale che poi è la cosa più importante" ha concluso l'esponente il capogruppo del Partito Democratico.