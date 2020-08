Coronavirus, in Piemonte sale il numero di ricoverati (da 5 a 7) in terapia intensiva

Oggi l'Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato che i pazienti virologicamente guariti dal Covid-19, cioè risultati negativi ai due test di verifica al termine della malattia, sono 26.834 (+14 rispetto a ieri), 13.759 (+8) a Torino e provincia. Altri 469 sono "in via di guarigione", ossia negativi al primo tampone di verifica, dopo la malattia e in attesa dell’esito del secondo.

I DECESSI RIMANGONO 4.146

Nessun decesso di positivi al Covid comunicato oggi. Il totale delle vittime in Piemonte rimane quindi di 4.146 deceduti, 1.834 in provincia di Torino.

LA SITUAZIONE DEI CONTAGI

I contagiati totali in Piemonte dall'inizio della pandemia sono invece 32.881 (+37 rispetto a ieri, di cui 25 asintomatici), di cui 16.400 nel Torinese. Dei 37 casi odierni: 13 screening, 20 contatti di caso, 4 con indagine in corso.

I RICOVERATI

I ricoverati in terapia intensiva sono 7 (+2 rispetto a ieri). I ricoverati non in terapia intensiva sono 98 (+13 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 1327. I tamponi diagnostici finora processati sono 587.908 di cui 328.107 risultati negativi.