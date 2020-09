Tornano a settembre a Moncalieri e Nichelino i centri estivi del progetto Comunit-Azione

Con l'inizio del mese di settembre, prima della ripartenza delle scuole, il progetto Comunit-Azione, selezionato dall’impresa sociale Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile, rinnova il suo impegno educativo con i ragazzi e le ragazze dai 12 ai 17 anni proponendo due settimane di centri estivi nei Centri educativi di comunità - CEC di Nichelino e Moncalieri.

Ogni gruppo di giovani sarà seguito da un educatore dedicato, nel rispetto delle Linee Guida Regionali per i Centri Estivi pubblicate ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale n. 26-1436 del 29/05/2020.

“Ci sembra importante e decisivo poter offrire continuità a un'esperienza formativa in cui, oltre a dare spazio alla dimensione della socialità valorizzata nel piccolo gruppo dei pari, si pone attenzione all'apprendimento dei ragazzi in un'ottica di integrazione con la scuola ma anche di sostegno al sistema scolastico, specialmente in un periodo di confusione e di incertezza come quello attuale” spiega Gianclaudio Santo della Cooperativa Educazione Progetto, (parte del coordinamento del progetto insieme alla Cooperativa San Donato e alla cooperativa capofila CISV Solidarietà) in sintonia con Paolo Montagna e Giampietro Tolardo, primi cittadini di Moncalieri e Nichelino.

L’iniziativa fa seguito al successo dei centri estivi organizzati nei mesi di giugno e luglio nei Comuni in cui si svolge il progetto (Moncalieri, Nichelino, La Loggia, Settimo Torinese, Collegno, Grugliasco e Rivoli) a cui hanno partecipato 120 giovani: un’esperienza che ha potuto contare sulla collaborazione della rete dei partner, attori del Terzo Settore e della Pubblica Amministrazione che hanno unito le forze in una situazione particolarmente critica per restituire spazi e occasioni di socialità, incontro e apprendimento ai giovani nella massima sicurezza. Anche a settembre le attività proposte saranno di tipo ludico, sportivo e aggregativo; non mancheranno inoltre i momenti di supporto ai compiti e allo studio.

A Moncalieri le sedi sono due: il Punto di Svolta - Centro Polifunzionale Don PG Ferrero (Via Santa Maria 27 bis) dal 3 al 17 settembre nei giorni martedì, mercoledì e giovedì dalle 16 alle 19; e il Punto giovani Sonika (Strada Vignotto 23) a partire dal 4 settembre, tutti i lunedì e venerdì dalle 15 alle 18.

A Nichelino il CEC estivo si tiene negli spazi dell’Informagiovani (Via Galimberti 3) a partire da venerdì 4 settembre per due settimane nei giorni lunedì, mercoledì e venerdì dalle 15 alle 18.