Bar del Palanuoto chiuso dal 2020, la riapertura continua a essere una chimera

Il bar della piscina di via Filadelfia, noto punto di ritrovo per sportivi e residenti del quartiere, è chiuso dal 2020. La serrata, avvenuta durante l’emergenza Covid su disposizione della Federazione Italiana Nuoto (Fin), avrebbe dovuto essere temporanea.

Ma, a distanza di cinque anni, la saracinesca è ancora abbassata e nessun bando per la riapertura è stato mai pubblicato. Al contrario il servizio, inaugurato nel 2009, è stato sostituito dalle macchinette fai-da-te.

Patata bollente

A risollevare nuovamente la questione, ieri sera in Consiglio della Circoscrizione 2, ci ha pensato il consigliere di Fratelli d’Italia Vincenzo Macrì, con una nuova interpellanza. Tuttavia, le risposte lette in aula dal coordinatore al Commercio, Riccardo Prisco, non hanno convinto né i consiglieri né i cittadini presenti. “E’ incredibile come non ci sia la volontà di riaprire la caffetteria, un punto ristoro che potrebbe portare introiti importanti. Oltre al fatto che le macchinette non sono all’altezza del servizio richiesto” ha commentato Macrì.

5 anni di lotte

Dopo la chiusura una petizione con una cinquantina di firme fu portata all’amministrazione comunale con richiesta di sblocco della situazione e di riattivazione del punto ristoro, ritenuto “fondamentale per la vita sociale e sportiva del complesso”.

Nel 2022, inoltre, l’attuale consigliere di “Noi Progettiamo per la 2”, Davide Schirru, aveva presentato un’interpellanza insieme alla consigliera di Torino Bellissima, Raffaella De Maria. L’atto chiedeva chiarimenti sulla mancanza di un servizio di ristoro nella struttura, storicamente gestito dalla Fin. “È dal 2020 che il servizio è sospeso. Le macchinette non possono sostituire quello che era un vero punto di riferimento per atleti, genitori e frequentatori”, ha ribadito Schirru.