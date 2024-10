Anoressia e bulimia, a Torino apre uno sportello psicologico gratuito per i disturbi alimentari

Anoressia, bulimia, obesità, alimentazione incontrollata. A Torino apre il primo sportello psicologico gratuito rivolto a chi soffre di disturbi alimentari e alle loro famiglie. A gestirlo l'associazione "Lo Specchio Ritrovato": il centro di ascolto si trova negli spazi della Circoscrizione 1, in via Dego 6.

I numeri

"È un piccolo passo - ha sottolineato Vittoria Nallo, coordinatrice Servizi Sociali del Centro/Crocetta - per aiutare le persone nella fase iniziale, che è la più difficile". A chiarire che i disturbi alimentari, soprattutto tra i giovanissimi, sono diventati un problema sono i numeri del Piemonte. Secondo le statistiche del 2024, i casi tra i giovani sono aumentati del 112% rispetto al periodo pre-pandemico, e i casi di anoressia nervosa e bulimia stanno colpendo pazienti sempre più giovani.

Attualmente, si stimano circa 28.000 persone con disturbi alimentari nella regione, tra cui molti tra ragazzi in età adolescenziale. Solo nel 2024 sono stati identificati 260 nuovi casi di anoressia e 450 di bulimia, con un significativo incremento dei casi nei giovani tra i 14 e i 17 anni, e tra i 18 e i 20 anni. Il Regina Margherita di Torino, ha visto un aumento significativo degli accessi per disturbi alimentari, passando da 503 pazienti nel 2021 a 2.400 nel 2023.

Gli orari

Per rispondere a queste richieste é nata l'associazione "Lo Specchio Ritrovato". "Noi seguiamo - ha spiegato la Presidente Cristiana Ivaldi - una cinquantina di persone: pensiamo di aumentare le nostre file, perché non riusciamo più ad accogliere tutti i genitori che ci chiedono aiuto. Da qui è emersa la necessità di avere un'ulteriore supporto". Una richiesta raccolta dalla Circoscrizione 1, che ha messo a disposizione i locali in via Dego 6.

"Lo sportello - precisa Ivaldi - sarà aperto da lunedì al venerdì, dalle 14 alle 17, con accesso libero e gratuito. Il mercoledì è dedicato ai genitori, con una psicologa specializzata sulle famiglie. Gli altri giorni a chi soffre di disturbi alimentari". Per prenotazioni ed informazioni si può contattare il numero 327-3135062 oppure scrivere alla mail lospecchioritrovato@gmail.com

L'iniziativa sarà attiva in via sperimentale fino a fine anno, quando finirà la copertura economica. La volontà però è di "tenerlo aperto anche dopo".

I commenti

"Questo sportello - ha sottolineato la vicesindaca Michela Favaro - è un segnale che la Città dà, di andare incontro ai problemi dei cittadini: i disturbi alimentari sono aumentati tra i giovani, sono sempre più una piaga. Un servizio di prossimità come questo aiuta ad accorciare le distanze".

Il centro, come ha chiarito la Presidente della Circoscrizione 1 Cristina Savio, è aperto ed accessibile agli utenti di tutta Torino, senza limiti territoriali. A breve, ha ricordato Nallo, verrà anche avviata una campagna di comunicazione per diffondere l'iniziativa.