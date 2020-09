Droga e 50 persone in tre appartamenti, Magliano denuncia: "In via Bologna 267/5 è il caos"

Anarchia totale: si potrebbe riassumere così la situazione dello stabile in via Bologna 267/5. A denunciare la situazione è il capogruppo dei Moderati, Silvio Magliano: "Chi, tra i residenti di via Bologna 267, è stato via qualche giorno per l’estate al ritorno ha trovato una situazione, se possibile, ancora più grave rispetto a luglio. Si stima siano una cinquantina, senza contare coloro che vivono all'interno dei mezzi posteggiati, le persone che si sono stabilizzate nei tre appartamenti occupati".