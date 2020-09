Carmagnola, dall'8 settembre nuovi orari per la biblioteca e arriva anche WhatsApp

A partire da martedì 8 settembre la Biblioteca Civica di Carmagnola amplia i propri orari di apertura al pubblico: da martedì a venerdì l’orario sarà 9-12:30 e 14:30-18:30; il sabato 9-12:30.

Rimane invece invariata la chiusura del lunedì. L’accesso ai servizi è sempre su prenotazione. Rimangono ancora chiuse al pubblico le sale studio, le postazioni internet e la sala ragazzi, in osservanza alle norme per il contrasto al Covid 19.



Per essere più vicina ai suoi utenti, tuttavia, la Biblioteca Civica attiva un nuovo servizio via WhatsApp. E’ infatti a disposizione degli utenti il numero 393 9327049 che sarà utilizzato dalla Biblioteca Civica per segnalare agli utenti interessati consigli di lettura e promuovere eventi culturali. L’utenza potrà utilizzare il numero, attraverso la popolare app di messaggistica, per richiedere prestiti librari, rinnovi e informazioni sugli orari e le attività della biblioteca.