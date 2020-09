Saluzzo: sabato 5 si inaugura la Fiera della Meccanica Agricola

Dal 5 al 7 settembre a Saluzzo si alza il sipario sulla 73a Mostra della Meccanica Agricola, 12a edizione nazionale. Appuntamento per gli operatori del settore ma anche per il grande pubblico che da tradizione visita la fiera.

Una mostra mercato che si conferma, pur con tutti gli accorgimenti dettati dai protocolli vigenti in materia Covid-19 espressione di un comparto attivo e che ha voglia, e bisogno, di raccontarsi e mostrarsi.

La Fondazione Amleto Bertoni darà anche il via ad una serie di serate "musicali" che per la prima volta avranno come palco il grande cortile della Ex Caserma Musso e non il centro cittadino, al fine di offrire un momento di incontro e festa, ma nell'ambito della regolamentazione inerente gli spettacoli e nella massima sicurezza. Non vi saranno momenti "danzanti" ma solo musica da ascolto

Inaugurazione della Meccanica sabato, 5 settembre alle 11,30. L’allestimento al Foro Boario ospiterà circa 500 stand in 35 mila mq espositivi con ingressi e uscite separate nel rispetto del distanziamento sociale e delle normative.

Nel programma non mancheranno le conferenze, rigorosamente a numero chiuso e su prenotazione, ma in presenza. Un videoledwall allestito all’interno della Mostra sarà la nostra novità per dare a tutti la possibilità di restare informati, video che proietterà le conferenze in tempo reale, con la possibilità di connettersi anche da casa sui canali della Fondazione Bertoni.

Il confronto tra professionisti, operatori e amministratori è un propulsore di nuove idee e soprattutto lavoro di squadra. Protagoniste saranno le Associazioni di settore e l’UNCEM in collaborazione con Filiera Legno Monviso.

Legata alla mostra si terrà anche quest’anno la Mostra dell’auto e della Moto, alla 21 edizione e si svolgerà al PalCrs del Foro Boario anziché in piazza Cavour come nelle annate precedenti.

Orari di visita alla Mostra: sabato 5 settembre - dalle 8 alle 20, domenica 6 settembre - dalle 8 alle 20, lunedì 7 settembre - dalle 8 alle 16.

Il programma

sabato 5 settembre Ore 8• Foro Boario apertura Fiera

Ore 9.45 Convegno (ancora de definire)

Ore 11.30 Inaugurazione della 73a Mostra della Meccanica Agricola di Saluzzo – Ore 16• Foro Boario, apertura 21° Salone Auto e Moto

Ore 20 • Chiusura fiera

Domenica 6 settembre Tutto il giorno • Foro Boario, 21° Salone Auto e Moto Ore 8 • Foro Boario apertura Fiera Meccanica e chiusura alle 20.

Foro Boario, 21° Salone Auto e Moto Ore 8 apertura

Lunedì 7 settembre: Centro cittadino Tradizionale Fiera di San Chiaffredo Organizzata dal Comune di Saluzzo Info: Polizia Municipale tel. 0175 211325

Ore 9.30 Convegno “Dal bosco alla comunità energetica “ Conclusioni Ore 16 • Chiusura fiera

Salone auto moto 21a edizione al Pala CRS / Foro Boario date e orari: - sabato 5 settembre: dalle ore 16 - domenica 6 settembre: tutto il giorno, lunedì 7 settembre: tutto in giorno in concomitanza con la Fiera di S. Chiaffredo, 20 spazi espositivi / 11 concessionarie locali differenti.