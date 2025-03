Recuperato il bus caduto nel Po: "Operazione complessa, nessuna persona dentro" [FOTO E VIDEO]

Sono terminate poco dopo le 21.15 le operazioni di recupero del bus caduto nelle acque del Po, dopo aver rotto una balaustra dei Murazzi, dove ha perso la vita il conducente.

Operazione complessa

I Vigili del fuoco hanno estratto dal fiume, in circa venti minuti, la carcassa del pullman. A fare il punto al termine il direttore dei pompieri del Piemonte Alessandro Paola: "Abbiamo recuperato il bus: è stata un'operazione sicuramente complessa, fatta con più squadre e anche con l'assistenza delle componenti specialistiche dei sommozzatori".

"Le operazioni - ha proseguito - sono state condotte con grande equilibrio e delicatezza. Il pullman è in sicurezza: terminate le ultime ispezioni e verifiche, il mezzo sarà portato via".

"Nessuno all'interno"

"In questa momento mettiamo in sicurezza tutta la zona (in piazza Vittorio attorno al ponte della Gran Madre, ndr), poi riuniremo tutti i rilievi fatti. È stato ispezionato il bus e la zona su cui poggiava: è sicuro che non ci fosse nessuno all'interno" ha concluso Paola.