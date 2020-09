Fregolent (Iv): "Accademia Medicina simbolo lotta a pandemie, degrado sede di Torino inaccettabile"

“L’Accademia di Medicina di Torino è un ente storico prestigioso che ha svolto e svolge un ruolo fondamentale per la comunità scientifica nazionale. La situazione di degrado in cui versa da tempo la sua sede in via Po è inaccettabile. L’Accademia è una istituzione afferente al Ministero per i Beni e le Attività Culturali ed è quindi necessario che il Ministro Franceschini intervenga con efficacia e tempestività per risolvere questa situazione”: è quanto dichiara Silvia Fregolent, deputata di Italia Viva, che ha depositato oggi, giovedì 3 settembre, una interrogazione parlamentare sulla vicenda.



“Una recente inchiesta giornalistica ha infatti sottolineato le condizioni fatiscenti di alcuni locali dell’ente e lo stesso Presidente dell’Accademia di Medicina, Giancarlo Isaia, ha confermato che anche il tetto dell’edificio ha bisogno di interventi urgenti. Il progetto di ristrutturazione è già pronto ed approvato dalla Soprintendenza ma mancano i fondi per iniziare i lavori. Le risorse vanno trovate: l’Accademia di Medicina di Torino è stata inoltre più volte chiamata nella sua storia a fungere da ‘consulente’ per i temi sanitari e di salute pubblica dello Stato e questa funzione riveste oggi, proprio in relazione alla pandemia sanitaria, un ruolo simbolico significativo”, conclude Silvia Fregolent.