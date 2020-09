Volley, Rebecca Rimoldi nuovo capitano del Barricalla Cus Torino Volley

E’ stato scelto il nuovo capitano per la stagione 2020/2021 del Barricalla Cus Torino Volley. Si tratta della palleggiatrice Rebecca Rimoldi, confermatissima al termine della passata stagione.

La grande disponibilità, la grinta e la leadership dimostrate in gara ed in allenamento hanno definitivamente convinto lo staff tecnico cussino ad assegnarle i gradi.

“Sono molto grata per la nuova occasione che mi è stata data e ringrazio tanto Mauro e la società per la fiducia – ha commentato la neo capitana - È la prima volta che mi confronto con questo ruolo e a volte sono ancora un po' disorientata, ma ho la fortuna di far parte di una squadra molto unita e affiatata, ci confrontiamo tanto e ci sosteniamo a vicenda e questo mi permette di approcciarmi ai nuovi "doveri" con serenità e di portare in palestra la Rebecca di sempre: determinata, lavoratrice e anche un po' matta, ma direi proprio che per questa stagione sono in buona compagnia!".

"Dal ruolo di capitano mi aspetto un'ulteriore crescita personale, mi aiuterà a responsabilizzarmi ancora più di quanto lo richieda fare la palleggiatrice, per il resto continuerò ad essere me stessa e spero tanto di dimostrarmi all'altezza! Già temo il primo sorteggio…perché perdo sempre”.