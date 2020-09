Bike sharing, in via Filadelfia un palazzo "sotto assedio"

La mobilità sa essere dolce, ma a volte pure ingombrante. Il caso curioso non riguarda però i monopattini, spesso accusati di ostruire il passaggio dopo essere stati abbandonati su marciapiedi e ciclabili. Sul banco degli imputati ci finiscono le bici del bike sharing, quelle senza stalli, che possono essere prese e lasciate in qualunque luogo della città.

Succede in via Filadelfia, davanti al civico 25: con il passare dei giorni, infatti, la due ruote arancione hanno iniziato a moltiplicarsi. Ora sono addirittura cinque, cui si sommano quelle dei residenti legate a pali e inferriate. Insomma, una sorta di deposito a cielo aperto che di fatto ha invaso il passaggio per i pedoni e che complica non poco il transito.