Intesa Sanpaolo prima banca europea nelle relazioni con gli analisti finanziari e gli investitori istituzionali

Intesa Sanpaolo è il miglior istituto bancario europeo per le Investor Relations secondo la classifica 2020 stilata da Institutional Investor, pubblicazione che ogni anno raccoglie i risultati di un ampio sondaggio condotto tra circa 1.200 intervistati tra analisti finanziari e investitori istituzionali, in rappresentanza di oltre 500 società.

In tale contesto, Intesa Sanpaolo è risultata l’unico istituto italiano presente nell’elenco delle “Most Honoured Companies” per la qualità delle relazioni con gli investitori. Nell’ambito del settore bancario europeo, Carlo Messina - Consigliere Delegato e CEO del Gruppo – è il miglior CEO. Stefano Del Punta è risultato il miglior Chief Financial Officer e Marco Delfrate è il primo nella classifica dedicata agli Investor Relations Professional. Intesa Sanpaolo, infine, si è classificata prima tra le banche europee anche per gli aspetti ESG.