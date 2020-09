Leinì, al Centro Servizi della Cittadella dello Sport i seggi per il referendum del 20 e 21 settembre

A Leinì i seggi per il Referendum Costituzionale del 20 e 21 settembre saranno allestiti al Cubo: la Giunta comunale ha approvato oggi gli indirizzi per l’allestimento della struttura, anche a seguito del parere positivo da parte delle autorità. Anziché recarsi, come di consueto, presso la scuola elementare Anna Frank e presso la scuola elementare di Tedeschi, gli elettori leinicesi dovranno esprimere il proprio voto al Cubo, dove, nei locali siti al pianterreno, saranno allestiti gli spazi per i seggi e percorsi di afflusso e deflusso secondo le direttive per il contrasto all’epidemia di Covid-19.

Gli uffici della Direzione didattica, in fase di trasferimento verso il Cubo, saranno già allestiti ma non utilizzati nei giorni della consultazione elettorale.

“La scelta di trasferire i seggi al Cubo – afferma il Sindaco, Renato Pittalis – nasce dall’evidente desiderio da parte dell’Amministrazione di non fermare l’attività delle scuole elementari nella stessa settimana del rientro in aula e di evitare, di conseguenza, l’interruzione del processo di normalizzazione dell’attività didattica così significativa per i bambini, per le famiglie, per il corpo docente e per il personale scolastico. Gli spazi che ci sono al Cubo sono ampiamente sufficienti, come ha accertato il dialogo con le autorità culminato in un sopralluogo avvenuto nel mese di agosto. Le opere per rendere idonea la struttura sono di lieve entità: è evidente, dunque, che il Cubo risponde pienamente al suo nome, quello di Centro Servizi, dimostrando ancora che la sua versatilità e la disponibilità di spazi idonei a più attività ed eventi rappresentano un patrimonio da valorizzare e utilizzare in modo consono”.