Forzese (FdI): "Il Tavolo contro gli estremisti riguardi anche i centri sociali o sarà fuffa"

Ieri sera il Consiglio comunale di Torino ha approvato all'unanimità una mozione che impegna il Comune di Torino ad attivare un "Tavolo di lavoro multi-agenzia per la prevenzione degli estremismi violenti", con previsione nelle linee-guida di concentrarsi sulla lotta alla xenofobia e allo scardinamento di gruppi estremisti radicali, in senso generico.

"E' l'ennesimo Tavolo-fuffa creato ad hoc per attaccare alcune parti politiche in termini generici, mentre se si volessero realmente combattere i gruppi estremisti, violenti e radicali al centro del dibattito andrebbero messi i centri sociali", dichiara Enrico Forzese (FdI)

"La lotta no tav ed i puntuali disordini antidemocratici in Università portati avanti dai centri sociali sono alcuni degli esempi più concreti e diretti delle attività violente, estremiste ed eversive portate avanti dai centri sociali nel silenzio delle istituzioni - attacca Forzese (FdI) - Anche sulla carta xenofobia, quelli di Askatasuna andrebbero tirati in causa dopo la caccia agli spacciatori di colore da loro inaugurata in Vanchiglia di cui le cronache e la procura si stanno occupando".

"Per combattere realmente gli estremisti violenti, la ricetta è semplice: sgombero immediato di tutti i centri sociali. Tutto il resto è semplice demagogia e propaganda spicciola di una maggioranza priva di contenuti", conclude Forzese (FdI).