Scontro Università, Liardo (FdI): "Confermate le misure cautelari per gli esponenti dei centri sociali, Moni Ovadia e Zerocalcare chiedano scusa"

“La conferma delle misure cautelari a carico di esponenti dei centri sociali per l’aggressione ai danni dei ragazzi del FUAN, colpevoli di aver organizzato un volantinaggio per difendere i martiri delle foibe dal revisionismo antagonista in Università, dimostra come nella nostra città esistano frange estremiste che devono essere isolate, anche culturalmente. Personaggi come Moni Ovadia a ZeroCalcare che offrirono pubblicamente solidarietà agli arrestati sono sempre in tempo a ricredersi, chiedendo scusa ai ragazzi aggrediti e soprattutto agli agenti delle Forze dell’Ordine ferite per aver compiuto il loro dovere”: lo dichiara Enzo Liardo di Fratelli d’Italia.

“A Torino non si deve strizzare l’occhio ai violenti. Chi lo fa e’ complice e non può essere coinvolto in iniziative patrocinate dalle Istituzioni finché non si rende conto che ogni presa di posizione a favore dei violenti e’ un ostacolo al pluralismo e confronto sano tra idee differenti. Mi auguro che Comune di Torino e Circolo dei lettori, prima di invitare simili autorevoli personaggi del mondo della cultura ad eventi istituzionali, a cominciare dal Salone del libro, verifichino che abbiano compreso la gravità del loro gesto e che si siano ricreduti".

"Serve un segnale perché in città prevalga una pacificazione autentica e non di chi fomenta per favorire lo scontro”, conclude Liardo.