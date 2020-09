Ztl, Lapietra rilancia: “Partiremo da piazza Vittorio, Torino prima città con modello di pagamento a tempo”

C’è una parola cerchiata in rosso in cima all’agenda dell’assessore alla Viabilità del Comune di Torino Maria Lapietra: Ztl. Stoppato a causa Covid il progetto Torino Centro Aperto, l’amministrazione è al lavoro per consegnare alla Città un modello innovativo di gestione della zona a traffico limitato.

La questione non è quindi archiviata, ma solo rimandata. E Lapietra, durante la conferenza per la settimana della Mobilità sostenibile, detta i tempi per la realizzazione della “nuova” Ztl: “La prima che apriremo sarà in piazza Vittorio, mancano solo due passaggi importanti: l’incontro con la soprintendente e con i commercianti in Prefettura”. Il primo avverrà già questa settimana con Luisa Papotti: si studierà dove installare le telecamere, al fine di consentire una visibilità totale senza deturpare la piazza aulica.

Superato questo passaggio, bisognerà infine confortarsi con i commercianti e i residenti, come già accaduto con successo in occasione della pedonalizzazione lungo il Po. Questo step, per complessità, potrebbe rivelarsi l’ostacolo più ingombrante prima della realizzazione della Ztl in piazza Vittorio. Di certo, le prime telecamere acquistate verranno piazzate proprio nella piazza che divide la Gran Madre da via Po e solo successivamente verrà fatta una delibera ad hoc per infrastrutturare tutti. Varchi in uscita della Zona a Traffico Limitato.

Lapietra, quindi, si conferma determinata a lasciare al centro di Torino un modello di Ztl nuovo, in grado di superare il vecchio, considerato ormai obsoleto: “Sono fiduciosa nel portare avanti un progetto molto importante avallato dal Ministero: saremo i primi ad avere una Ztl con pagamento a tempo”. “Le telecamere - ha concluso l’assessore - potranno servire anche per altri modelli”.