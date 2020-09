Per i clienti affezionati la sala slot illegale si trovava sul retro: 400mila euro di multa a un bar di San Donato

Lontani da occhi indiscreti, collocati in uno stanzino vicino al locale e accessibile solamente ai giocatori “affezionati”. È qui, in un bar nel quartiere San Donato, che la Guardia di Finanza di Torino ha sequestrato, nei giorni scorsi, alcuni videopoker totalmente abusivi e sprovvisti di ogni autorizzazione.

Le slot, oltre ad essere sprovviste delle autorizzazioni necessarie al fine di tutelare gli scommettitori, non erano nemmeno state collegate alla rete dei Monopoli di Stato; in tal modo, l’imprenditore riusciva ad eludere tutte le imposte dovute.

Pesanti le conseguenze per il gestore del locale nonché per i proprietari degli apparecchi, un imprenditore calabrese della Locride ed un genovese; nei loro confronti sanzioni per oltre 400.000 euro. Le videoslot illegali e i relativi incassi, invece, sono state sequestrati.