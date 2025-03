Lancia oggetti dal balcone di casa in via Saorgio: arrestato un uomo di 31 anni, aveva un chilo e mezzo di droga

Sequstrato quasi un chilo e mezzo di droga in via Saorgio

Un uomo di trentuno anni è stato arrestato dalla Polizia di Stato per detenzione e spaccio di sostanza stupefacente. A coglierlo in flagrante è stata una pattuglia del commissariato di Madonna di Campagna, intervenuta in via Saorgio dopo la segnalazione da parte di alcuni residenti che parlavano di un uomo che, in preda ad una crisi d’ira, lanciava oggetti dal balcone di casa.

Non senza fatica, gli agenti riescono a entrare nell'appartamento che mostra un atteggiamento insofferente. Dando un’occhiata all’interno dell’alloggio, che si presentava a soqquadro, con varia immondizia e pezzi di mobili danneggiati per terra, i poliziotti hanno notato due grosse scatole, di quelle generalmente utilizzate per la coltivazione in casa dei cannabinoidi, dalle quali proveniva un odore di marijuana essiccata.

Nell’appartamento gli operatori hanno rinvenuto vasi e terriccio per la semina e 11 arbusti essiccati di marijuana, per un peso complessivo di quasi un chilo e mezzo, una busta di funghi di allucinogeni, oltre a materiale per il confezionamento e denaro contante per 355 euro nascosto in parte all’interno di un pensile della cucina, e in parte dentro una cassaforte.