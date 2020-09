Cos’è la criptovaluta e come usarla per guadagnare soldi

Internet ci offre molte possibilità di lavorare online, e con l'emergere della blockchain, l'elenco delle possibili fonti di reddito è aumentato. La maggior parte dei guadagni a distanza deriva dal trading della criptovaluta. Il denaro virtuale o criptovaluta è infatti in forte domanda per i commercianti che sono pronti a investire denaro per ottenere profitto.

Punti in comune con il commercio tradizionale

La commercializzazione della criptovaluta è una delle principali fonti di ottenimento di profitti da criptovaluta. Si tratta di un tipo di commercio online che in realtà è quasi lo stesso di quello di azioni, valute, o materie prime. Il compito principale è quello di acquistare quando il prezzo è basso e di rivendere quando è più alto (o viceversa, quando si apre la posizione corta).

Differenze con il commercio tradizionale

La più grande differenza tra questo tipo di trading e altri è l'elevata volatilità. Molti trader, specialmente i nuovi arrivati, vogliono ottenere migliaia di dollari come profitto. Con il Forex trading, per esempio, è necessario aspettare anni per ottenere tali somme, mentre la crittografia può offrire una maggiore velocità nell’ottenimento di profitti.

Cosa devo sapere prima di iniziare a commercializzare criptovaluta?

Prima di tutto, devi sapere che è impossibile iniziare con successo il commercio di criptovaluta con un livello di esperienza pari a zero. Se si vuole investire in monete virtuali, è necessario ottenere le conoscenze di base. È fondamentale che tu impari e segua i seguenti step:

· Analizzare le monete della criptovaluta

· Fare uso di grafici e quotazioni

· Aprire accordi sugli scambi di criptovaluta

Per un novizio, il momento più importante è sicuramente il primo. Andiamo a vedere nel dettaglio come farlo.

Come si analizza la criptovaluta?

È importante che prima di buttarti in qualsiasi scambio tu faccia un’analisi approfondita della criptovaluta che hai intenzione di scambiare. Devi conoscere l'idea di questa moneta e quanto è popolare. All'inizio della tua esperienza da trader di criptovaluta, per maggiore sicurezza, non ti consiglio di lavorare con monete sconosciute.

Se parliamo di monete, è il momento di parlare di portafogli nei quali potrai archiviare le tue risorse. Ci sono un sacco di depositi diversi. Ti consiglio di scegliere un portafoglio che abbia un’alta qualità e popolarità e che sia sviluppato da una società di sviluppo di software personalizzato con esperienza. Se sei alla ricerca del portafoglio Bitcoin più sicuro, ti consiglio di acquistare il portafoglio hardware come Trezor o Ledger.

E dove posso fare trading?

Il trading di criptovalute offre alte opportunità di ottenere profitti. La buona notizia è che si può iniziare a fare trading con investimenti minimi, ma per ottenere un profitto è necessario imparare molto e testare ogni strategia.

Esistono molti siti in cui è possibile fare trading di criptovalute. Se, ad esempio, la moneta che preferisci scambiare è il Bitcoin, ti consiglio di aprire un account gratuito su bitcoinup per iniziare a fare trading di Bitcoin con una mano amica.