Il mattone si ribella al Governo: "Con il nuovo Dl Semplificazioni Torino e le città piemontesi a rischio degrado"

“Le modifiche al decreto, nato per sbloccare le città, rischiano di rendere impossibile la rigenerazione urbana: si sta andando verso l’immobilismo e il degrado dei nostri centri urbani”: ecco il giudizio severo che Ance Piemonte , per voce della presidente Paola Malabaila , pronuncia sul Decreto semplificazioni.

Secondo i costruttori, la maggiore preoccupazione riguarda le proposte di emendamento che limitano gli interventi di demolizione e ricostruzione nelle zone che comprendono non solo centri storici, ma anche ampie aree urbane. “La tutela dei centri storici sta a cuore a tutti e non si ottiene moltiplicando vincoli e impedimenti che di fatto bloccano ogni iniziativa di recupero e di trasformazione urbana. Così facendo si rischia solo il diffondersi di visioni retrograde che non tengono conto dei reali mutamenti e dei bisogni sociali ai quali occorre dare una risposta adeguata, nel rispetto del patrimonio storico-artistico e dell’ambiente – continua Malabaila -. Per aiutare le nostre città a rinascere dopo una crisi durissima occorrono strumenti flessibili affinché si possa intervenire per demolire edifici in disuso privi di valore storico-artistico, dando nuova vita a zone dismesse e insicure”.