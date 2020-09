Test Covid su studenti bambini, Frediani (M5S): "Introdurre i test salivali al posto dei tamponi"

Test salivali rapidi e meno invasivi per scovare il Covid almeno nei bambini in età scolare. Li chiede con forza la consigliera regionale del Movimento 5 Stelle, Francesca Frediani, che oggi in aula ha presentato un'interrogazione sul tema.

"Chiediamo che sugli studenti, specie sui bambini, vengano introdotti al posto dei tamponi dei test salivali rapidi e meno invasivi. Una pratica che in Veneto è sperimentale ma su cui si sta lavorando".

A Frediani ha risposto l'assessore Luigi Icardi: "All'ospedale Amedeo di Savoia è in corso la valutazione del test sperimentale, ma sperimentazioni ci sono in tutto il Piemonte. Soprattutto vi sono test alternativi al tampone laringo-faringeo come quelli antigenici: ve ne sono in arrivo un milione acquistati dalla Regione Piemonte".