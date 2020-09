Riprese questa mattina le ricerche dell'uomo disperso a Condove

Dalle 6.30 di questa mattina I tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese hanno ripreso le ricerche dell'uomo disperso nel comune di Condove.

Nella serata di ieri, martedì 15 settembre, hanno operato 20 tecnici supportati dai Vigili del Fuoco, dal Soccorso Alpino della Guardia di Finanza e dal Terzo Reggimento Alpini dell'Esercito Italiano che si trovava in zona per preparare un'esercitazione congiunta programmata per venerdì prossimo.

Un'unità cinofila molecolare del Soccorso Alpino ha individuato una pista plausibile nella zona tra la strada statale, la ferrovia e il fiume Dora, in cui si sono concentrate le operazioni questa mattina.

Al momento sono impiegati 25 tecnici del Soccorso Alpino con una squadra di specialisti nelle ricerche, un'unità cinofila da ricerca in superficie e un drone.