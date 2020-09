Nasce a Collegno il nuovo Salone di Bellezza per le vostre auto

Cura per il dettaglio, professionalità, attenzione, dedizione: questo e molto altro è la Carrozzeria dei Fratelli Basile, fatta di persone per le persone, uno staff di professionisti specializzati che sanno trovare la soluzione perfetta per ogni esigenza.

Questi sono i punti forti della vision che ha contraddistinto l’evoluzione dell’impresa guidata da Mattia e Alessandro Basile, che adesso si sposta in uno spazio molto più ampio, per garantire più efficienza e più servizi. Così nasce l’evento FBASILE DAY, per festeggiare con i clienti affezionati, fornitori, player del settore come flotte, ispettorati sinistri, assicurazioni nel migliore dei modi la nuova sede.

Un evento pensato col cuore con un viaggio attraverso alcune forme d’arte come la musica, il teatro, il canto, la comicità e la fotografia per generare emozioni diverse. Un po' come il lavoro della Carrozzeria Fratelli Basile, che da tanti anni e con tanta passione, ripara e ridà nuova vita alle vetture, trasformando una situazione di disagio in emozione.

In ottemperanza alle normative relative al Covid-19 è prevista un'affluenza massima per l'evento. Per questo motivo sono stati programmati due appuntamenti con orari diversi: il primo alle 14.00 e il secondo alle 18.00.

Per partecipare all’evento, con prenotazione obbligatoria , segui il seguente link: https://bit.ly/35HTxTW

Il programma dell’evento prevede la conduzione del cabarettista Slim Stephane che intratterrà i partecipanti tra un’esibizione e l’altra: la pièce teatrale di Dario Benedetto sulla storia della Carrozzeria Fratelli Basile, le gag comiche del duo Stephane e Checco, il défilé di moda curato dalla sartoria Mark 2, il concerto del gruppo musicale Supergiovani; inoltre la mostra fotografica: “SCATTANTE COME UN FLASH”: l’auto raccontata con uno scatto”, dedicata ai ritratti e alle emozioni delle auto nell’interpretazione di diversi fotografi piemontesi.

Sul luogo sarà anche possibile lasciare i propri contatti per fissare un test drive gratuito con BMW da effettuare presso la concessionaria Biauto. “Per noi questo evento è un momento importante della nostra storia” dichiarano Mattia e Alessandro “e lo volevamo condividere con gli amici, i clienti e le aziende partner che ci hanno supportato nel nostro percorso di successo. Ci teniamo a ringraziare anche gli sponsor che hanno firmato con noi questa giornata: Basf, Gi Effe Paint, CER & CRF, GS S.p.a., Piemex Net, BMW biAuto Group, Mark 2”.

Per informazioni:

Carrozzeria Fratelli Basile

Via Marchesi 9

10093 Collegno

Tel. 011.455.11.25

Email. info@carrozzeriafratellibasile.it

www.carrozzeriafratellibasile.it