Petrarulo attacca: "Sull'Asl di via Montanaro possibile non si possano prendere provvedimenti?"

"Ormai da qualche anno a questa parte, come denunciano i cittadini residenti, la zona intorno all'Asl di Via Montanaro, nel quartiere Barriera di Milano, dalle 19.30 ora in cui la struttura viene chiusa, si trasforma in un ghetto che attira i tossici della zona e non solo e diventa l'incubo dei residenti".

"La situazione che si presenta è surreale e purtroppo ormai è diventata una consuetudine: persone che bivaccano sulle scale, gridano e innumerevoli bottiglie di vetro che al mattino vengono trovare dagli operatori dell'Amiat che si ritrovano anche a pulire scenari indescrivibili. Tutto ciò aggravato dal fatto che decine e decine di persone, in coda durante il giorno in attesa di usufruire dei servizi dell'Asl (competente per tutta la zona Nord), subiscono tale degrado".