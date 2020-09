Il conto corrente business più scelto oggi? Qonto, qualità e trasparenza

Oggi il conto corrente rappresenta una vera e propria necessità. Tutti i privati ormai ne possiedono uno e sono anche moltissime le imprese e i professionisti che, seppur non avendone l’obbligo, scelgono di aprirlo. È chiaro che il conto corrente tradizionale di un privato dovrebbe essere differente da un conto corrente business, anche se in realtà molte volte non è così. Eppure le esigenze di un privato sono del tutto diverse da quelle di un’impresa o un professionista a cominciare dal numero e tipo di operazioni.

In un panorama bancario e finanziario in continua evoluzione per offrire un servizio all’altezza al mondo del business, da qualche anno ha fatto la sua comparsa Qonto, un istituto di pagamento francese che propone un prodotto per il business di qualità, completo, innovativo e soprattutto trasparente. Il conto è dedicato non solo a professionisti, ditte individuali e freelance, ma anche a PMI, StartUp, Società di Capitali e Persone.

Il raggio di clientela di Qonto, quindi, è ampio e abbraccia tutti coloro che hanno una Partita Iva e che scelgono questo prodotto sia come unico conto, sia in altri casi in abbinamento al proprio classico conto, in ragione di servizi considerati irrinunciabili nella gestione finanziaria di un’impresa.

Qual è l’offerta di Qonto?

Qonto offre un ventaglio di prodotti differenti in modo che ogni impresa e professionista possa trovare quello che più si adatta alle proprie esigenze. Le differenti proposte si distinguono per i servizi a disposizione e a cambiare sono anche i costi dei conti correnti Qonto . Restano invariati invece la qualità di servizio, la rapidità e il servizio clienti, in ogni caso preparato ed efficiente.

Le proposte spaziano dal conto per il lavoratore indipendente, che presenta un costo molto basso, con i servizi necessari alla sua attività, a offerte più articolate per le imprese, nella formula standard, premium e corporate. Sul sito web di questo istituto è possibile visionare per ogni opzione, in trasparenza, la lista di tutti i servizi e benefici a disposizione e ogni singola spesa da sostenere.

Come si apre il conto corrente business Qonto

Il conto corrente di Qonto business si apre direttamente online: per l’attivazione bastano 15 minuti mentre l’approvazione del conto corrente richiede meno di 24 ore lavorative. Per l’apertura è sufficiente andare sul sito di Qonto, indicare il proprio indirizzo mail, compilare il form e inviare i documenti richiesti. Nello specifico dovranno essere fornito un documento d’identità valido. Si tratta di un documenti a scelta fra Carta d'identità elettronica UE, passaporto UE o Patente di Guida UE. In caso il richiedente non sia cittadino appartenente all’Unione Europeail documento da fornire obbligatoriamente per l'apertura sarà il permesso di soggiorno italiano. Per il conto corrente business di Qonto occorrono poi i documenti relativi all’impresa (salvo in caso si tratti di persone giuridiche e ditte individuali). Le persone fisiche dovranno invece fornire a Qonto una copia del Modello Unico oppure un certificato di apertura della Partita Iva. A quel punto basterà scegliere il piano più adatto alle proprie esigenze fra Solo, Standard o Premium e, naturalmente, firmare il contratto.