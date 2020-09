Expocasa, il programma completo della giornata di oggi

Oggi, 27 settembre 2020, segna la prima domenica di Expocasa: anche oggi sono numerosi gli appuntamenti a calendario in affiancamento al percorso espositivo tradizionale, che unisce grandi marchi italiani dell’arredamento alle start up innovative.

Oltre a una serie di appuntamenti nell’area de Il Salotto della città e nella sala di Restructura, continuano le consulenze di Incontra l’esperto: lo sportello di CasaClima con orario 17-18,30, dà supporto sui temi del risparmio energetico; A tu per tu con l’ingegnere offre le sue consulenze con orario 15-18,30.

Qui di seguito il programma completo degli eventi di domenica 27 settembre 2020:

Expocasa – Il Salotto della città: calendario eventi

HOME SWEET HOME CON LA TUA VISION BOARD – con Daniela Tappero (https://www.instagram.com/unaragazzacoibaffi/)

Domenica 27 settembre dalle ore 12.00 alle ore 13.00

La tua casa parla di te, di chi sei, di cosa fai, di cosa sogni... o è "solo" il luogo al quale torni dopo una giornata di lavoro, nel quale ti ricarichi e riposi prima di un'altra giornata di lavoro? è un luogo nel quale accogli/vorresti accogliere gli amici/i colleghi o nel quale ti rifugi per stare con te stessa e con i tuoi cari? è il luogo nel quale "crei" o nel quale cerchi ispirazione per quello che farai? e ancora, che cosa provi quando ti guardi intorno: sei soddisfatta di quello che vedi o pensi che qualche cambiamento potrebbe aiutarti a sentirti più a tuo agio?

Queste sono alcune delle domande alle quali possiamo rispondere creando una Vision Board che ci aiuti ad identificare chiaramente ciò che desideriamo e a focalizzarci sugli obiettivi che ci permettono di ottenerlo.

In questo workshop ti aiutiamo a:

- definire qual è il tuo obiettivo primario/desiderio (cambiare casa? colore alle pareti? stile? mobili e oggetti di arredamento?)

- trovare ispirazione per il cambiamento che desideri (usando il collage, le parole, i colori)

- creare una mappa (la Vision Board) che ti aiuti a focalizzarti sugli obiettivi che hai identificato e a rimanere connessa con ciò che desideri per poterlo realizzare.

CRISTALLI PER AMBIENTI - ARMONIA NEGLI SPAZI – con Manuela Germano (@lo_scrigno_delle_dee)

Domenica 27 settembre dalle 10.30 alle 11.30

Complementi d’arredo ricchi di bellezza ed energia, i Cristalli diventano compagni preziosi per armonizzare le vibrazioni all’interno di ogni spazio della propria abitazione e del proprio luogo di lavoro.

Ogni ambiente necessita di energie differenti: in questo breve workshop impareremo a scegliere i Cristalli più adatti ad ogni spazio della nostra casa o del nostro ufficio, a riconoscerne l’utilizzo in base al tipo e quale sia la manutenzione per ottenere risultati ottimali.

Scopriremo inoltre che i Cristalli si trovano sotto forme diverse, ognuna con una propria efficacia, adattabile alla persona e agli ambienti, Vi accompagnerò a scegliere quale forma sia la più adatta alle nostre esigenze tra druse, geodi, cluster e burattati.

COME CONQUISTARE GLI OSPITI CON LA CASA PER GLI AFFITTI BREVI – con Irene Auddino (www.homeonstage.it)

Domenica 27 settembre dalle ore 17.30 alle ore 18.30

I fondamentali per aprire le porte di casa agli ospiti e per prepararla al meglio all'accoglienza: l'home-staging e la fotografia d'interni, per migliorare le recensioni ed aumentare visibilità. La comunicazione persuasiva e l'impatto delle emozioni positive sugli ospiti generano e amplificano le prenotazioni.

LIBRICETTE CUCINA ANTI SPRECO – con Paola Uberti

Domenica 27 settembre dalle 16 alle 17

Il ricettario è un'anteprima del quarto volume dedicato alla cucina anti spreco. Tutti coloro che parteciperanno all'evento avranno la possibilità di scaricarlo gratuitamente.

EVENTI SALA RESTRUCTURA

INCONTRA L’ESPERTO CASACLIMA

Lo spazio Incontra l’Esperto CasaClima, gestito dai Consulenti energetici dell’Agenzia CasaClima di Bolzano, offre ai visitatori la possibilità di primi incontri sul tema del costruire sostenibile con un’attenzione particolare alla sostenibilità, all’efficienza e al risparmio energetico, all’ambiente e al comfort abitativo.

A TU PER TU CON L’INGEGNERE

Verrà messo a disposizione dei cittadini presso lo stand dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Torino un servizio per orientarsi tra le più svariate materie che riguardano il territorio di appartenenza e i problemi della vita quotidiana.

Questa offerta di servizi al cittadino, completamente gratuita, viene offerta dagli Ingegneri che partecipano alle Commissioni dell’Ordine ed ha permesso di avviare negli anni scorsi un progetto di collaborazione che da anni ha portato nelle Biblioteche civiche torinesi la figura professionale dell’Ingegnere.

