Aggrediti a calci e schiaffi da un allievo, giornata da dimenticare per due professori

Due professori sono stati aggrediti da un allievo in una scuola superiore di Torino. Secondo quanto riferisce l'agenzia di stampa Ansa, durante l'intervallo di pausa delle lezioni, uno studente di una classe seconda dell'istituto 'Romolo Zerboni', in via Della Cella, nel quartiere Madonna di Campagna, ha dato un calcio a un'insegnante e ne ha colpito un altro a schiaffi sul volto.

Un insegnante finito al pronto soccorso

Quest'ultimo ha dovuto fare ricorso alle cure del pronte soccorso, dove è stato medicato. L'aggressione sarebbe stata ripresa dalle telecamere interne della scuola e il docente finito in ospedale ha presentato denuncia alla Polizia.