La compagnia Salti in Bocca rilegge la commedia di Bernard Shaw ‘L’Uomo del Destino -Le carte di Napoleone’

Una locanda di provincia, un generale leggendario e una misteriosa donna: inizia così ‘L’Uomo del Destino - Le carte di Napoleone’, spettacolo tratto dalla brillante commedia di George Bernard Shaw portato in scena sabato 3 maggio al Cecchi Ponit dalla compagnia Salti in Bocca. L’evento fa parte della rassegna ‘Correlazioni spurie’, giunta alla sua seconda edizione ed organizzata da Rolling Theatre in collaborazione con le compagnie Via le Sedie e Salti in Bocca Teatro.

Diretto da Federica Martoglio, lo spettacolo trasporta il pubblico nella Campagna d’Italia del 1796, subito dopo la battaglia di Lodi, ad incontrare un giovane Bonaparte alle prese non con un nemico in battaglia, ma con un’avversaria inattesa e astuta, capace di metterlo in crisi sul piano dell’intelletto e dell’identità.