Anziani, in Circoscrizione 7 riparte “Arte, sport, terza età”

A distanza di sette mesi dallo scoppio dell'emergenza, per i residenti nei quartieri Aurora, Vanchiglia, Sassi e Madonna del Pilone è finalmente arrivata una buona notizia: stanno per riprendere, infatti, le attività sportivo-ricreativo-artistico-culturali proposte sul territorio dalla Circoscrizione 7.

Il cartellone ripartirà lunedì 5 ottobre per concludersi venerdì 18 dicembre: “Siamo convinti – dichiara il presidente Luca Deri - che ricominciare l’attività sportiva sia fondamentale per il benessere psico-fisico della popolazione anziana, soprattutto in un momento complicato come quello che stiamo vivendo”.