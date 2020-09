Non solo la piena occupazione, Fca festeggia anche i 100 milioni di mascherine prodotte

Non solo la fine degli ammortizzatori sociali con il rientro di tutta la forza lavoro a Mirafiori e Grugliasco (e le assunzioni di nuovi addetti): Fca celebra un altro traguardo, questa volta legato a una vocazione produttiva più recente, quella delle mascherine chirurgiche.



Nella giornata di ieri, infatti, si è arrivati - tra i due stabilimenti del Torinese e quello di Pratola Serra, in provincia di Avellino - alla realizzazione di 100 milioni di pezzi. Uno strumento prezioso, in un momento di emergenza sanitaria come quella legata al Covid-19.