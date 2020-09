A San Pietro in Vincoli una tragicommedia a puntate: debutta "Radio International"

«Le prove della nuova produzione “Radio International” - scrive il regista Beppe Rosso - erano iniziate nella prima settimana di marzo. Incappati nel lockdown, ci siamo chiesti che si poteva fare per non perdere la buona energia che avevamo trovato nei primi e soli 4 giorni di prova in teatro, quale pratica adottare? Dopo un primo momento di smarrimento, abbiamo deciso di continuare le prove attraverso la piattaforma zoom. Il progetto prevedeva di individuare una struttura drammatica attraverso i testi e le improvvisazioni degli attori; una scrittura scenica insomma. Fortunatamente l’allestimento è ambientato in uno studio radiofonico e quindi non così distante dalla piattaforma scelta. Poco alla volta abbiamo individuato un metodo, sempre più raffinato, che ha permesso agli attori di improvvisare e man mano di andare a costruire il testo e le situazioni. Insomma siamo riusciti a costruire un terreno di gioco comune. Abbiamo individuato alcuni format e modalità che permettessero di improvvisare, ripetere ed arricchire il testo e le situazioni. In quei tre mesi di prove ci siamo appassionati e divertiti, ognuno nel proprio campo di azione e abbiamo prodotto così tanto materiale interessante che si è deciso di fare una produzione seriale con 5 puntate dal vivo. Sarà un esperimento per capire quanto il format della serialità possa essere adottato e seguito dallo spettatore in teatro».

Lo spettacolo nasce all’interno del più ampio progetto transfrontaliero migrACTION, cofinanziato dall'Unione Europea del Programma di Cooperazione Territoriale Transfrontaliera Interreg V A Italia-Francia ALCOTRA 2014-2020 e, in attesa del debutto dello spettacolo nelle tappe del progetto (Paraloup, Caraglio, Vinadio, Barcelonnette), è stata realizzata la versione “a puntate” che sarà presentata nella stagione RE-PLAY di Fertili Terreni Teatro.

Prima puntata - dall’1 al 3 ottobre ore 21

Un’emittente radiofonica è in forte crisi economica e di ascolti. La commedia mette in scena le vicende personali e le contraddizioni che si sviluppano nel team di cronisti, in rapporto al peso e alla funzione che l’informazione ha rispetto all’opinione pubblica. La notizia in esclusiva di una bambina siriana dispersa sulle montagne tra Italia e Francia potrebbe cambiare le sorti della radio.

Seconda puntata - dall’8 al 10 ottobre ore 21

I conflitti personali tra i personaggi si acuiscono. Entrano inevitabilmente a far parte del palinsesto radiofonico i temi cruciali che stanno attraversando l’Europa: dalle migrazioni al diffondersi della paura e dell’odio che il fenomeno genera. Un barbone, emigrante mediorientale ospite in studio, offre notizie sconcertanti sulla bambina scomparsa.

Terza puntata - dal 15 al 17 ottobre ore 21

Si aggrava la crisi finanziaria dell’emittente radiofonica. L’emigrante mediorientale si rivela essere una persona molto diversa rispetto a come si era presentata e genera un nuovo dramma all’interno dello studio. Un dramma che però si rivela essere una fonte di creatività: la linea editoriale della radio avrà una svolta improvvisa.

Quarta puntata - dal 22 al 24 ottobre ore 21

La situazione esterna precipita, il Paese si isola dal resto del mondo e indice un referendum per uscire dall’Europa. Il dramma della bambina siriana scomparsa si fa sempre più complesso al limite di una spy story. Il team di cronisti reagisce finalmente compatto e comincia a trasmettere nuovi format che alzano gli ascolti e la credibilità della radio.

Quinta puntata - Dal 29 al 31 ottobre ore 21

Tra mille difficoltà, malumori e nuovi amori continua l’attività “straordinaria” dell’emittente. L’invenzione di una trasmissione assolutamente fuori dal comune cambierà le sorti della radio e dell'intero team e forse aiuterà anche quelle del Paese, mentre le sorti della bambina resteranno incerte finché...