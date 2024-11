Sinner vince anche la partita degli ascolti: tra Rai Due e Sky 2,5 milioni di telespettatori

Jannik Sinner non continua solo a vincere le sue partite alle Atp Finals, ma 'sbanca' anche in tv, con numeri degni del calcio.

Numeri da calcio per Sinner

Se già domenica sera per il debutto contro Alex de Minaur, il campione azzurro aveva portato al tennis più ascolti di una sfida scudetto come Inter-Napoli (che andava in onda su una tv a pagamento, va comunque ricordato), per la vittoriosa partita su Taylor Fritz di ieri ha saputo fare ancora meglio, nonostante una concorrenza agguerrita.

Solo Il Grande Fratello fa meglio

Nella serata di martedì 12 novembre a fare meglio di tutti è stato Canale 5 con un programma record di ascolti come Il Grande Fratello, capace di conquistare 2.313.000 spettatori con uno share del 17.9%. Ma subito dopo, ecco il tennis, con la partita di Sinner che, dalle 20.40 alle 22.29 ha incollato sugli schermi di Rai Due ben 2.111.000 spettatori, pari al 10.1% di share.

2,5 milioni tra Rai Due e Sky

Ma se consideriamo che la partita delle Atp ha raccolto anche 371.000 spettatori con l’1.8% di share su Sky Sport Uno, il totale per Sinner arriva a 2,5 milioni complessivi. Molte gare di Champions delle italiane, nel recente passato, non hanno saputo fare numeri simili.

E c'è da immaginarsi fin da ora che un Sinner capace di raggiungere la finale, per domenica possa radunare davanti alle tv una folla degna della nazionale di calcio per l'atto conclusivo delle Finals 2024.